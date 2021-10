​S-Bahn kollidiert mit Einkaufswagen - Polizei sucht nach Zeugen

Leipzig

Kurz vor der Haltestelle Karlsruher Allee endete in der Nacht zu Mittwoch die Fahrt einer S-Bahn abrupt: Der Zug kollidierte mit einem Einkaufswagen, der von Unbekannten auf die Gleise geworfen worden war. Der Zusammenprall ereignete sich gegen ein Uhr nachts. Wie die Bundespolizei Leipzig mitteilte, blieb das Zugpersonal unverletzt. Da es sich bei der S -Bahn um einen Leerzug handelte, befanden sich keine Reisenden im Zug.

Ausfälle und Verspätungen bei Folgezügen

Der Einkaufswagen hatte sich auf den Gleisen unter der S-Bahn verkeilt, so dass diese nicht mehr weiterfahren konnte. Die Leipziger Feuerwehr entfernte die Teile des Wagens unter dem Zug. Die Schadenshöhe an der S-Bahn konnte noch nicht beziffert werden. Infolge des Vorfalls kam es bei sechs Folgezügen zu insgesamt fast drei Stunden Verspätung, beziehungsweise zu Ausfällen.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Personen in der Zeit von 00.30 bis 01.30 Uhr im Bereich des S- Bahnhaltepunkts Karlsruher Straße oder in der näheren Umgebung gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise nimmt die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997990 entgegen.

Von LVZ/lg