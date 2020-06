Die Polizei hat am Sonntag bei einem Großeinsatz im Leipziger Stadtteil Möckern in einer Wohnung mehrere Waffen gefunden. Zuvor hatte ein 56-Jähriger die Beamten gerufen und angekündigt, sich zu erschießen.

Die Polizei hat am Sonntag mehrere Waffen in einer Wohnung in Möckern gefunden. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig