Leipzig

Ein mutmaßlicher Stromdieb hat in Leipzig den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der 52-Jährige am Freitag gegen 9.15 Uhr in der Mockauer Straße einen Bürgerpolizisten und einen Mitarbeiter der kommunalen Wohnungsgesellschaft in einem Mehrfamilienhaus mit einem spitzen Gegenstand.

Sie hatten ihn aufgesucht, weil gegen den Mann der Verdacht der „Entziehung elektrischer Energie“ vorlag. Der Mieter begab sich zunächst zurück in seiner Wohnung. Das SEK wurde alarmiert und die Spezialisten der Polizei stellten den 52-Jährigen. Er kam später wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Stromdiebstahls sondern auch wegen Bedrohung ermittelt.

Von LVZ