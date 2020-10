Leipzig

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr ein Gebäude des SC DHfK am Leipziger Sportforum mit Nazi-Symbolik besprüht. Neben einer SS-Rune und einem Hakenkreuz wurde laut Polizeiangaben auch ein antisemitischer Schriftzug in roter Farbe entdeckt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen

Von anzi