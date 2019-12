Leipzig

Die Fahrerin eines SUV hat am Mittwochnachmittag ein vor ihr haltendes Liegerad angefahren. Gegen 17 Uhr übersah die Frau laut Polizei das Gefährt in der Edvard-Grieg-Allee. Es kam zum Zusammenstoß. Daraufhin schob sie mit ihrem Geländewagen das Rad in einen Kreisverkehr. Der 37 Jahre alte Radler kam in der Folge zu Fall und verletzte sich. Durch den Durch den Unfall wurde der Carbon-Rahmen des Liegerads beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Von joka