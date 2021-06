Leipzig

Nach der Messerattacke am Samstagmorgen ist es auf der Sachsenbrücke auch in der Nacht zu Sonntag trotz großer Polizeipräsenz nicht ruhig geblieben. Ein 19 Jahre alter Jugendlicher wurde nach Polizeiangaben am frühen Morgen zusammengeschlagen und ausgeraubt. Er wollte gegen 4.30 Uhr die Brücke verlassen, als er auf dem Fußweg von einer Gruppe gestoppt wurde. Die Männer hielten ihn fest, warfen ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums am Sonntag auf LVZ-Anfrage. Anschließend entwendeten die Täter die Geldbörse und das Handy des 19-Jährigen.

Vier Tatverdächtige im Alter von 18, 19, 21 und 33 Jahren seien noch vor Ort gefasst und in Polizeigewahrsam gebracht worden, so der Sprecher. Ob die aus Libyen und Tunesien stammenden Männer in Haft bleiben, müsse nun die Staatsanwaltschaft entscheiden. Das Opfer wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Darüber hinaus habe es in der Nacht diverse weitere, kleinere Straftaten rund um den Party-Hotspot gegeben, so die Polizei.

„Durch Polizeipräsenz konnte vieles verhindert werden“

Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie des Ordnungsamts waren am Abend und in der Nacht an der Brücke und im Clara-Zetkin-Park im Großeinsatz. Erneut feierten dort hunderte Menschen bis in die Morgenstunden. „Durch die Polizeipräsenz konnte vieles verhindert werden“, berichtete der Polizeisprecher.

Diskussion um die Sachsenbrücke: Das sagen Leute vor Ort zu den Party-Eskalationen

In der Nacht zuvor war ebenfalls zwischen 4 und 5 Uhr ein 22-Jähriger an der Brücke nach einem Streit mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Er musste notoperiert werden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall gegen zwölf Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 21 wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Robert Nößler