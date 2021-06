Leipzig

Zwischen hunderten feiernden Menschen an der Sachsenbrücke im Leipziger Clara-Zetkin-Park ist es in der Nacht zu Samstag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Aus einer Gruppe heraus wurde gegen 4.10 Uhr ein 22-Jähriger an der Anton-Bruckner-Allee attackiert und dabei vermutlich mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann erlitt nach Polizeiangaben eine stark blutende Verletzung am Oberschenkel und schleppte sich auf einen Gehweg an der Brücke. Er musste notoperiert werden.

Eine Gruppe von zwölf Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren sei vor Ort gestellt worden, sagte Polizeisprecher Philipp Jurke am Samstag der Leipziger Volkszeitung. Wer von ihnen zustach, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das spätere Opfer soll nahe des Gerhardschen Pavillons „etwas Provozierendes in Richtung der Gruppe gesagt haben“, gab Jurke erste Zeugenaussagen wider. Daraufhin kam es offenbar zum Streit. „Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt“, so der Polizeisprecher. Die Verdächtigen kamen wieder auf freien Fuß.

Hunderte feierten in der Nacht auf der Sachsenbrücke

Die Spuren des Angriffs waren auch am Samstagmorgen noch zu sehen. Auf dem Bürgersteig westlich der Brücke befand sich ein großer Blutfleck. Die Überreste der Partynacht hatte die Stadtreinigung bereits am Morgen beseitigt. Am Freitagabend hatten sich nach Polizeiangaben erneut hunderte junge Menschen auf der Sachsenbrücke versammelt und dabei teilweise lautstark gefeiert. Die Brücke gilt schon länger als beliebter Party-Hotspot – zuletzt war es dort aber immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen

Umgeworfene Container: Auf der Sachsenbrücke im Leipziger Clara-Zetkin-Park feierten am Freitagabend wieder hunderte Menschen. Quelle: Dirk Knofe

Stadt will Glasflaschenverbot einführen

Die Stadt hatte in dieser Woche angekündigt, ein Glasverbot auf der Brücke zu prüfen. Die Allgemeinverfügung trat am Freitag jedoch noch nicht in Kraft, wie ursprünglich in Erwägung gezogen. Nach LVZ-Informationen wird im Rathaus noch an dem Verbot gearbeitet.

Ordnungsamt und Polizei haben ihre Streifen auf der Brücke bereits bis in die Nachtstunden ausgeweitet. „Die Brücke ist ein Schwerpunkt“, bestätigte Jurke der LVZ. Immer wieder würden dort auch Rucksäcke und Geldbörsen entwendet.

Drittes Wochenende in Folge mit Polizeieinsätzen

Die Sachsenbrücke war bereits an den vergangenen beiden Wochenenden aufgrund von gewaltsamen Angriffen, auch auf Rettungskräfte, in die Schlagzeilen geraten. In der Nacht zum 12. Juni hatten mehr als 1000 Menschen an dem beliebten Party-Hotspot gefeiert. Ein herbeigerufener Krankenwagen wurde mit Steinen beworfen und beschmiert. Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden, die Polizei musste einschreiten.

Von Robert Nößler