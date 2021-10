Sängerin in Leipzig vergewaltigt: Angeklagter noch immer verschwunden

Leipzig

Sie wollte die Chance, ihrem Peiniger noch einmal in die Augen zu schauen, um mit dieser schlimmen Erfahrung abzuschließen: Sängerin Edith Stehfest (26) hatte via Instagram angekündigt, beim Berufungsprozess gegen ihren mutmaßlichen Vergewaltiger an allen Verhandlungstagen als Nebenklägerin am Landgericht Leipzig zu erscheinen. Doch der Angeklagte Max H. (36) blieb dem Auftakttermin vor einer Woche ohne Entschuldigung fern. Noch immer weiß das Gericht offenbar nicht, wo er ist. Einen Haftbefehl gibt es indes auch eine Woche später noch nicht.

Wegen Vergewaltigung verurteilt: Max H. (hier beim Termin am Amtsgericht) schwänzte den Berufungstermin am Landgericht. Quelle: Andre Kempner

Dabei hatte Max H. noch am Amtsgericht die Tatvorwürfe eingestanden. „Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, ich schäme mich abgrundtief“, sagte er bei dem Prozess im Dezember 2020. Damals war er wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. In das Urteil flossen auch Vorwürfe im Zusammenhang mit Kinderpornografie ein.

Die erste Instanz sah es als erwiesen an, dass der Mann am 25. November 2012 in seiner Leipziger Wohnung der damals 17-jährigen Edith Stehfest in voller Absicht eine höhere Dosis GBL („Liquid Ecstasy“) gab, damit sie von den K. o.-Tropfen bewusstlos wird. Sodann lebte er nach Überzeugung des Gerichts fast eine Stunde lang seine sexuellen Fantasien an dem wehrlosen Mädchen aus.

Zufall brachte Ermittlungserfolg

Die Sängerin, mittlerweile Ehefrau des 32-jährigen Schauspielers Eric Stehfest („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“), konnte sich nur noch daran erinnern, dass sie ohne Unterwäsche in einer Badewanne wieder zu sich kam. Einem Zufall war es zu verdanken, dass die Polizei im Jahr 2015 an einen Speicherstick des verkrachten Jura-Studenten gelangte. Dieser enthielt eine Videodatei, die den Missbrauch zeigte – der Angeklagte selbst hatte die Tat dokumentiert. Erst als Ermittler ihr Jahre später den Film zeigten, erfuhr die bis dahin ahnungslose Frau, was ihr angetan worden war.

Gegen das Amtsgerichtsurteil gingen die Verteidigung, die höchstens zweieinhalb Jahre Haft gefordert hatte und die Staatsanwaltschaft in Berufung. Die Anklagebehörde forderte in der ersten Instanz eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Da Max. H. zum Auftakt des Berufungsprozesses am 18. Oktober unentschuldigt fehlte, verwarf das Landgericht dessen Berufung und setzte die Hauptverhandlung aus. Er könnte nun dagegen Revision einlegen oder eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand beantragen – die Frist dafür läuft eine Woche nach Zustellung des Urteils ab.

Noch keine Revision der Verteidigung

Bis Anfang dieser Woche lag dazu im Landgericht noch nichts vor, ergab eine Anfrage der LVZ. Die Verteidigung äußerte sich auf Anfrage nicht. Rechtskräftig wäre das erstinstanzliche Urteil nach Angaben des Gerichts allerdings erst, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Berufung zurückziehen würde, denn über diese sei bisher nicht verhandelt worden. Offen ist, ob und wie das Verfahren nun weitergeht.

Der Aufenthaltsort des Angeklagten sei dem Gericht noch immer nicht bekannt, hieß es auf Anfrage. Ein Haftbefehl wurde bisher auch nicht beantragt, so Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz gegenüber der LVZ. Dies kann sich allerdings schnell ändern – wenn das Urteil gegen Max H. rechtskräftig wäre und er bis dahin noch immer nicht aufgetaucht ist.

