Nach einem LKW-Unfall am Schkeuditzer-Kreuz ist eine Abfahrt von der Autobahn 9 am Donnerstagnachmittag zeitweise gesperrt werden. Nach Polizeiangaben hatte sich die Ladung eines Sattelschleppers – der auf die A14 auffahren wollte – in der Kurve verkeilt. Große Teile der Leitplanken seien dadurch aufgerissen und zerstört worden.

In der Folge musste die Abfahrt voll gesperrt werden. Bis zum Abend war die Strecke wieder frei. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

joka