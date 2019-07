Leipzig

In der Leipziger Innenstadt hat ein Bankkunde seine Unzufriedenheit über ein Gespräch mit einem Mitarbeiter gezeigt, indem er die Frontscheibe der Filiale in der Nordstraße mit Steinen bewarf. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige am Montag gegen 22 Uhr an der Kreuzung zum Tröndlinring von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er knapp ein Dutzend Steine in die Scheibe schmiss.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, konnte der Randalierer an der Ecke Hinrichsenstraße zur Gustav-Adolf-Straße gestellt werden. Er gab an, mit dem Service unzufrieden gewesen zu sein und aus Wut gehandelt zu haben. Er wurde auf das Revier gebracht, um den Vorfall zu klären, hat sich jedoch nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Von lcl