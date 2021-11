Leipzig

Terroralarm an der Autobahn A 14 am Schkeuditzer Kreuz: Die Polizei prüft aktuell einen Hinweis, wonach ein islamistisch motivierter Täter in diesem Bereich Autobahnbrücken in die Luft sprengen will. Eine Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion Halle bestätigte dies auf Anfrage der LVZ. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

„Wir nehmen das sehr ernst“

„Bei der Polizei ist ein entsprechender Hinweis eines Bürgers eingegangen“, so Behördensprecherin Antje Hoppen. „Dieser ist allerdings sehr unspezifisch. Dennoch nehmen wir das sehr ernst, gehen dem mit vermehrten Kräften nach und prüfen zur Zeit, ob etwas dran ist.“ Intensiv arbeite auch die Kriminalpolizei an dem Fall, habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen.“

Der Hinweis auf einen möglichen Anschlag sei am Montagvormittag eingegangen. Ob daraus auch hervorgeht, zu welchem Zeitpunkt sich ein solcher Anschlag ereignen sollte, teilte die Polizei nicht mit. Konsequenzen für den laufenden Verkehr habe die Anschlagsdrohung nicht. „Dann hätten wir etwas im Verkehrsticker“, so die Sprecherin, „das ist meines Erachtens nach nicht der Fall.“

Nähere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages geben.

Von Frank Döring