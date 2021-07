Schläge, Heroin, Haftbefehle: So lief die Razzia am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig

Kaum zu glauben: Obwohl die Polizei am Mittwoch am Leipziger Hauptbahnhof mit einem Großaufgebot im Fahndungseinsatz war, ereigneten sich hier gleich zwei Gewalttaten. Abgesehen davon stellten die Beamten bei ihrer mehrstündigen Razzia diverse Drogen sicher und ermittelten Personen, nach denen gesucht worden war.

76 zusätzliche Kräfte hatte die Bundespolizei an diesem Tag allein im Leipziger Zentrum im Einsatz. Dabei war auch die Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe), die auf den Kriminalitätshotspot Hauptbahnhof spezialisiert ist. „Die Maßnahmen dienten der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, der Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bahnreisenden und der Verhinderung von Straftaten sowie der Unterbindung von Störungen des Bahnverkehrs“, erklärte die Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Leipzig, Yvonne Manger. Gelingen sollte dies vor allem mit starker Präsenz sowie hohem Fahndungs- und Kontrolldruck.

Schlägerei am Parkhaus West

Die Ausbeute des aktuellen Großeinsatzes am Hauptbahnhof: Bei den Personenkontrollen wurden insgesamt sechs Fahndungstreffer erzielt, darunter ein offener Haftbefehl. Die Polizisten stellten zudem kleinere Mengen Heroin und Cyrstal sicher, erwischten einen Schwarzfahrer sowie eine Person, die sich illegal in Deutschland aufhält. Außerdem nahmen sie vier Anzeigen wegen Hausfriedensbruch auf – dies richtet sich gegen Leute, die trotz eines Hausverbots im Hauptbahnhof angetroffen wurden.

Während die Kontrolleure unterwegs waren, kam es zu zwei Körperverletzungen. Vor dem Bahnhofsgebäude schlug ein 56-jähriger Mann auf eine Frau (22) ein. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Zudem kam es am Parkhaus West zu einer Gewalttat innerhalb der sich hier treffenden Trinker- und Junkie-Szene. Ein bislang unbekannter Mann geriet nach bisherigen Erkenntnissen mit mehreren anderen Männern massiv aneinander, bedrohte sie, trat gegen ein Fahrrad und schlug offenbar auch zu. Auch hier muss der Auslöser der Auseinandersetzung noch ermittelt werden. Dieses Parkhaus gilt für die Polizei ohnehin als ein Problem, da sich Drogensüchtige hierher zurückziehen, um ihren Stoff zu konsumieren. Auch Beschaffungskriminalität in Form von Autoaufbrüchen spielt nach Behördenangaben in dem Parkhaus eine Rolle.

267 Personen kontrolliert

Die Razzia in Leipzig war eingebettet in einen Großeinsatz der Bundespolizei in ganz Mitteldeutschland. Rund 280 Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektionen Erfurt, Leipzig und Magdeburg waren am Mittwoch unterwegs. Neben Leipzig waren die Schwerpunkte der Hauptbahnhof Halle, der Bahnhof Altenburg sowie die Züge der dazwischenliegenden Bahnstrecken und Haltepunkte. Unterstützt wurden die Beamten von der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle, der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit und der Bundesbereitschaftspolizei aus Bad Düben.

„Der länderübergreifende Einsatz belegt erneut die Notwendigkeit offensiver Fahndungsmaßnahmen“, stellte Polizeidirektor Alexander Schmelzer, der den Einsatz leitete, fest. Bei den insgesamt 267 Personenkontrollen in Mitteldeutschland gab es 41 Fahndungstreffer, 35 Straftaten wurden festgestellt. Und: 56 Reisende wurden von den Kontrolleuren auf die Maskenpflicht im Personenverkehr hingewiesen. „Alle zeigten sich einsichtig“, so die Polizei fest.

Von Frank Döring