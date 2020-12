Leipzig.

Bei einer handfesten Auseinandersetzung in der Leipziger Innenstadt ist am Sonnabend mindestens eine Person verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag erklärte, fand der Streit gegen 17.20 Uhr in der Richard-Wagner-Straße statt. „Dort schlugen sich zirka 15 Personen untereinander“, erläuterte ein Sprecher. Auch ein „Schnittwerkzeug“ sei dabei involviert gewesen. Anschließend seien die Personen geflüchtet.

Schnittverletzung am Fuß

Eingesetzte Polizeikräfte hätten danach zehn der beteiligten Personen in den Höfen am Brühl feststellen. „Eine weitere Person wurde nahe des Richard-Wagner-Platzes mit einer Schnittverletzung am Fuß festgestellt“, so die Polizei.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist offenbar noch unklar. „Die Polizei prüft den Hergang und Zusammenhänge der Tat“, erklärten die Beamten. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung seien aufgenommen worden.

Von -tv