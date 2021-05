Leipzig/Böhlen

Die Leipziger Polizei ist am Donnerstagabend zu mehreren Schlägereien ausgerückt. Eine spielte sich erneut in der Eisenbahnstraße ab. Dort sind laut Angaben der Beamten am Abend rund 30 Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen.

Nicht der erste Vorfall in Eisenbahnstraße

Bei der Schlägerei hat sich ein Beteiligter eine Kopfverletzung zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, soll unter anderem eine Eisenstange zum Einsatz gekommen sein. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diese zwei beteiligte Personen feststellen und die Personalien aufnehmen. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist bislang unklar. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in den vergangenen Wochen in der Eisenbahnstraße zu Schlägerei mit mehreren Teilnehmer gekommen ist. Erst in der vergangenen Woche war es am Donnerstag zu einem ähnlichen Einsatz gekommen. Offenbar handelt es sich bei den Hintergründen um einen Konflikt mit Vorgeschichte.

Auseinandersetzung auch in Böhlen

Auch in der Stadt Böhlen musste die Polizei am Donnerstag zu einer Schlägerei ausrücken. Dort sollen nach Zeugenaussagen zehn bis zwölf Personen unterschiedlicher Herkunft in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Beteiligten aber bereits verschwunden. Zurück blieben nur beschädigte Autos und leicht verletzte Zeugen. Auch hier haben die Beamten Ermittlungen eingeleitet.

