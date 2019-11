Leipzig

Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr hat ein Unbekannter in der Breitenfelder Straße eine Balkontür aufgehebelt und sich so Zugang zu einer Erdgeschosswohnung verschafft. Nach Angaben der Polizei schlief die 34-jährige Mieterin währenddessen in einem der Nebenräume.

Der Einbrecher durchwühlte ihr Wohnzimmer und fand dabei eine Geldbörse mit einer niedrigen vierstelligen Summe. Er steckte sie ein und verschwand. Die Frau bemerkte den Einbruch erst später und erstattete Anzeige.

Von ps