Ein 32-Jähriger ist am Mittwochmorgen in einem Bus der Linie 70 bestohlen worden. Laut Polizei war der Mann auf dem Weg zur Arbeit zwischenzeitlich eingeschlafen und bemerkte das Fehlen seiner Tasche gegen 6.30 Uhr an der Haltestelle Stöhrerstraße, als er den Bus verlassen wollte.

In seiner Sporttasche befanden sich sein Portemonnaie samt Geldkarte, Personalausweis, Führerschein und andere persönliche Dokumente sowie ein kleines Täschchen mit Kopfhörern. Er befragte andere Fahrgäste sowie den Busfahrer, allerdings hatte niemand den Diebstahl beobachtet.

Der 32-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Der genaue Schaden ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 (tagsüber) ansonsten 25 52 91 0 zu melden.

