Leipzig

Bei Luftsicherheitskontrollen am Flughafen Leipzig/Halle hat die Bundespolizei am Wochenende bei zwei Fluggästen verbotene Waffen gefunden. Das teilten die Beamten am Montag mit.

Eine 51-jährige Frau wollte nach Bulgarien fliegen und hatte einen Schlagring in ihrem Koffer deponiert. Bei der Gepäckkontrolle fiel die Waffe auf und wurde durch die Polizei eingezogen. Bei einem 58-Jährigem konnten die Beamten ein Einhandmesser sicherstellen, das in einem Rucksack transportiert wurde.

Gegen beide Besitzer wurden Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Liftsicherheitsgesetz eingeleitet.

Von fbu