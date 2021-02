Leipzig

Den Wintereinbruch haben am Sonntagabend rund 50 Menschen für eine Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz genutzt. Was dort bereits seit Jahren Tradition hat, blieb allerdings auch diesmal nicht ganz friedlich, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 19.40 Uhr sei an einem stoppenden Pkw der Außenspiegel abgetreten worden. "Um weiteren Schäden von Verkehrsteilnehmern vorzubeugen, sperrte die Polizei daraufhin kurzfristig den fließenden Verkehr am Connewitzer Kreuz", so die Behörde. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Schneeballschlacht dauerte von 19.15 bis etwa 20.30 Uhr. Gut eine Stunde später gab es einen Angriff auf den Polizeiposten in der Connewitzer Wiedebachpassage. Die Außenscheibe wurde mit Bierflaschen und einem Stein attackiert. In diesem Fall ermittelt der Staatsschutz. Die Soko Linx prüft die Übernahme der Ermittlungen. Die Angreifer konnten flüchten.

Von LVZ