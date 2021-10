Schöffin schwerhörig: Prozess um Bandenkrieg in Leipzig geplatzt

Leipzig

Was Corona nicht schaffte, besorgte nun der Befund eines HNO-Facharztes: Der Prozess um einen brutalen Bandenkrieg im Leipziger Osten ist geplatzt. Nach Angaben des Landgerichts hatte eine am Verfahren beteiligte Jugendschöffin der zuständigen 3. Strafkammer mitgeteilt, dass sie infolge einer fortgeschrittenen beidseitigen Schwerhörigkeit nicht mehr in der Lage sein werde, zuverlässig der Hauptverhandlung zu folgen. Auch ein Hörgerät oder Ähnliches würde nicht zu einer besseren Hörfähigkeit führen. Somit blieb der Kammer nichts anders übrig, als den seit 21. April laufenden Mammutprozess auszusetzen.

Festnahme nach dem blutigen Angriff in der Sybelstraße. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Bereits zum Auftakt hatten die Signale fast schon auf Abbruch gestanden. Damals erklärten einige Verteidiger den Prozess angesichts der Corona-Krise für unzulässig und beantragten dessen Aussetzung. Wegen der Vielzahl an Beteiligten seien die in der Pandemie geltenden Regeln auch im größten Verhandlungssaal an der Harkortstraße nicht gewährleistet. Das Gericht wendete dies ab, indem es ein Sachverständigengutachten einholte und mit einer umfangreichen sitzungspolizeilichen Anordnung die bis dahin strengsten Hygieneregeln für eine Hauptverhandlung einführte. So musste jeder, der in den Verhandlungssaal wollte, unter Aufsicht der Justizwachtmeister einen Antigen-Test machen. Lediglich Vertreter der Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte und Mitglieder des Gerichts durften sich in diskreterem Ambiente ein Wattestäbchen in die Nase schieben.

Mit Pistole und Machete

Dabei ist schon das eigentliche Verfahren aufwendig genug: Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Tunesiern Saif F. (25) und Ashraf G. (26) sowie Wael H. (21) aus Libyen versuchten Mord vor. Sie sollen am 2. April 2020 gegen 18.30 Uhr bei der Stürmung einer Wohnung in der Sybelstraße mitgemacht haben. Der Iraker Mohammed Y. (36) soll derweil in einem Fluchtauto gewartet haben und wird der Beihilfe beschuldigt. Im Stile eines Rollkommandos hätten die Angeklagten nach Erkenntnissen der Behörden ihren Machtanspruch im Drogenhandel im Bereich der Eisenbahnstraße untermauern wollen. Bei dem Überfall soll Saif F. auf den Algerier Bessem B. (19) mit einer Selbstladepistole geschossen haben. Das Opfer erlitt einen Bauchdurchschuss, schwebte in Lebensgefahr. Ashraf G. habe hingegen den Tunesier Abdkader R. (28) mit einer Machete attackiert.

Ursprünglich waren für den Prozess 24 Verhandlungstermine bis Ende Dezember vorgesehen. Möglicherweise soll ein Teil dieser ohnehin geplanten Termine auch für den neu anzusetzenden Prozess genutzt werden. Demnach könnte die Verhandlung im November von vorn beginnen, so das Gericht.

Von Frank Döring