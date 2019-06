Leipzig

Treibt im Leipziger Westen ein Feuerteufel sein Unwesen? In der Nacht zum Mittwoch stand erneut ein am Straßenrand geparktes Auto in Flammen. Es ist bereits der vierte Vorfall in der dritten Nacht in Folge.

In der Abrahamstraße im Stadtteil Neu-Lindenau stand gegen 1.15 Uhr ein Kleinlieferwagen in Flammen. Der vordere Teil des Autos brannte aus. In Mitleidenschaft wurde auch der hintere Teil eines davor geparkten Wagens gezogen.

Bereits in der Nacht zum Montag musste die Feuerwehr zweimal ausrücken. Zunächst brannte ein Kleinbus in der Ludwig-Hupfeld-Straße in Böhlitz-Ehrenberg. Kurz darauf versuchten unbekannte Täter auf der Karl-Heine-Straße eine Teermaschine für den Straßenbau anzuzünden.

In der Nacht darauf brannte es erneut. Dieses Mal war aber kein Auto das Ziel des mutmaßlichen Brandstifters. In der Sparte Friesengärten in Alt-Lindenau zündelte ein Unbekannter an einem Zaun. Das Feuer griff auf das Dach einer Laube über.

Noch ist unklar, ob es sich bei allen Bränden um denselben Täter handelt. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. Im Fall der Asphaltiermaschine hat sich inzwischen auch das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Von Matthias Roth