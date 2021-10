Schon wieder stehen in Leipzig zwei Autos in Flammen

Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Thekla ist in der Nacht zum Sonntag ein am Straßenrand geparktes Auto ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei stand der Audi A 3 kurz vor Mitternacht in der Kiebitzstraße in Flammen. An dem Wagen entstand Totalschaden. Das Feuer griff auch auf einen davorstehenden Skoda über und beschädigte ihn im Heckbereich. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Spezialisten hätten die Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Tagen und Wochen standen immer wieder Autos in Leipzig in Flammen. Die Polizei vermutet hier einen politischen Hintergrund.

Von mro