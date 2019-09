Leipzig

Ein Schäferhund hat am Dienstagnachmittag in Leipzig-Grünau einen Hundeköder mit Nägeln und Schrauben gefressen und musste notoperiert werden. Bei einer Gassirunde auf einem Feldweg über die Straße am See in Richtung Kulkwitzer See bemerkte die 24-jährige Halterin, dass ihr Schweizer Schäferhund ein Stück Fleisch aufgenommen hatte.

Laut Polizei scheiterten die Versuche der Halterin, das Stück aus dem Maul des Tieres zu entfernen. Als die Frau dabei Schrauben und Nägel auf dem Boden fand, brachte sie das Tier sofort zu einem Tierarzt. Dort stellte sich heraus, dass sich bereits mehrere Schrauben und Nägel im Magen des Schäferhundes befanden. Er wurde in einer Tierklinik sofort operiert.

Weitere Köder gefunden

Die Halterin erstattete Anzeige bei der Polizei. Auf der Freifläche hinter der Tankstelle auf der Straße am See wurden weitere Köder gefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung.

Von ebu