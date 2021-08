Leipzig

Zwei Männer waren vorübergehend festgenommen worden – einer von ihnen kommt vorerst nicht wieder auf freien Fuß. Nach einer Schießerei im Leipziger Osten sitzt ein 36 Jahre alter Mann im Gefängnis, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beamte hatten ihn und einen 22-Jährigen am Freitag gefasst, nachdem ein weiterer Mann am Morgen gegen vier Uhr bei einer Auseinandersetzung am Torgauer Platz durch Schüsse verletzt worden war.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei der 22-Jährige wieder entlassen worden. Der 36-Jährige hingegen wurde den Angaben zufolge am Freitagabend einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Danach ging es für ihn direkt in Untersuchungshaft.

Leipziger Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Für die Ermittlungen war die Polizei am Freitag war mit einem Großaufgebot im Einsatz, sperrte den Tatort weiträumig ab. Gegen 18.30 Uhr sei die Sperrungen aufgehoben worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Sowohl Autos als auch Passantinnen und Passanten sowie Straßenbahnen und Busse konnten dann wieder verkehren.

Am Einsatz waren Kräfte der Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Bereitschaftspolizei wie auch des Einsatzzuges, der Diensthundestaffel und des Rettungswesens beteiligt, hieß es. Die Ermittlungen wegen versuchten Todschlags dauern an.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat am Freitagmorgen im Zeitraum von 2.30 Uhr bis 5 Uhr Beobachtungen zu Personen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Ereignis stehen oder Gegenstände dabei hatten?

Wer Hinweise zur Tat gegen kann oder Bild- und Videoaufnahmen gefertigt hat, meldet sich bei der Kriminalpolizei in Leipzig unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66.

Von jhz