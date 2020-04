Leipzig

In Leipzig-Connewitz konnte die Polizei in der Nacht zu Dienstag den mutmaßlichen Dieb eines Navigationsgerätes anhand seines Schuhs überführen. Den hatte er zuvor in einem Auto vergessen, in das er eingebrochen war. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 24-Jährige zunächst von einem Anwohner der Brandstraße dabei beobachtet, wie er ein Auto durchsuchte. Der Zeuge informierte die Behörde und nahm die Verfolgung des Mannes auf, der in weitere geparkte Fahrzeuge leuchtete. Als die Polizei eintraf, versuchte der 24-Jährige zu fliehen, konnte jedoch gestellt und anhand der Beschreibung des Zeugen identifiziert werden. Er trug nur einen Schuh und gab an, gerade auf der Suche nach dem anderen zu sein.

Den endgültigen Beweis fanden die Beamten schließlich in dem Auto, an dem sich Mann anfangs zu schaffen machte. Daraus war ein Navigationsgerät entwendet worden, das sich im Rucksack des 24-Jährigen befand. Der zweite Schuh des Mannes lag im Fußraum des Fahrzeugs. Weiterhin fanden die Beamten bei dem Verdächtigen Drogen. Der 24-Jährige sei bereits polizeibekannt gewesen, teilte die Behörde mit. Gegen ihn werde nun wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

