Leipzig

Ein Schuldner hat am Mittwochvormittag einen Polizeieinsatz in der Leipziger Südvorstadt ausgelöst. Wie die Polizei berichtet wollten Gerichtsvollzieher einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen vollstrecken. Dieser wurde jedoch aggressiv und verschanzte sich gegen 9 Uhr in seiner Wohnung auf der Arthur-Hoffmann-Straße.

Die Gerichtsvollzieher riefen eine Einsatzgruppe der Polizei zu Hilfe. Um zu verhindern, dass sich der Schuldner etwas antut, rückte außerdem die Feuerwehr mit einem Sprungkissen aus. Gegen 10.45 Uhr wurde die Wohnung schließlich von einem Schlüsseldienst geöffnet und der Gesuchte festgenommen. Er wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von ebu