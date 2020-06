Schummel mit Patientendaten: Leipziger Staatsanwaltschaft klagt Ärztin an

Leipzig

Eine Ärztin ist ins Visier der Leipziger Staatsanwaltschaft geraten. Der Medizinerin soll über einen Zeitraum von drei Jahren die Daten von 147 Patienten in zehn Honorarabrechnungen missbraucht und sich damit 4201,38 Euro erschlichen haben, teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz mit. Nun erhob die Behörde Anklage wegen Betruges zum Schöffengericht für Wirtschaftsstrafsachen des Amtsgerichts Leipzig.

Nach Erkenntnissen der Ermittler soll die Ärztin für die Abrechnung eigener Leistung gegenüber gesetzlichen Krankenkassen die Patientendaten eines Kollegen der gemeinsamen Praxis verwendet haben. Darauf hatte sie über die gemeinsam genutzte Praxissoftware Zugriff, so die Staatsanwaltschaft. „Für die Abrechnung gab die Angeschuldigte den Krankenkassen vor, die Patienten behandelt zu haben, obwohl sie tatsächlich keine Leistung erbracht hatte“, erklärte Schulz.

Anzeige von Krankenkasse

Ans Tageslicht kam der mutmaßliche Betrug durch die Anzeige einer Krankenkasse. Im Rahmen einer Plausibilitätskontrolle waren Unregelmäßigkeiten aufgefallen. So hatte eine Versicherte anhand ihrer sogenannten Patientenquittung festgestellt, dass an einem Tag für sie Leistungen der Ärztin abgerechnet wurden, obwohl sie nur bei deren Kollegen in Behandlung gewesen sei, schilderte der Oberstaatsanwalt. Eine Versichertenbefragung belegte weitere vergleichbare Fälle.

Die Anklagebehörde geht daher von Betrug in zehn Fällen aus, davon fünf gewerbsmäßig. Für jeden einzelnen Fall des gewerbsmäßigen Betruges sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren vor. Bisher hat das Amtsgericht allerdings noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden.

Kein Mittäter

Zu ihren Motiven habe sich die Angeklagte bisher nicht geäußert, hieß es. Auch die Hintergründe der Tat liegen laut Staatsanwaltschaft weiter im Dunkeln. Ausschließen konnten die Behörden einen Mittäter: „Das zunächst auch gegen ihren Kollegen geführte Ermittlungsverfahren stellte die Staatsanwaltschaft ein, weil sich eine Beteiligung bislang nicht nachweisen ließ“, so Schulz.

