Schuss auf Rentner in Leipzig – Tatverdächtiger gefasst

Der Fall warf von Anfang an Rätsel auf: Anfang des Monats wurde im Leipziger Stadtteil Paunsdorf ein 71-Jähriger angeschossen, als er nachmittags mit seinem Hund Gassi ging. Er hörte nur ein lautes Knallgeräusch, nahm kurz darauf einen stechenden Schmerz im Arm wahr. Der Mann ging nach Hause, rief die Polizei. „Rettungskräfte erfühlten an der Armverletzung unter der Haut einen Gegenstand“, so die Beamten. Im Krankenhaus wurde dem Rentner schließlich ein circa vier Zentimeter langer Metallstift entfernt. Nur: wie kam der in den Arm des Mannes? Der Kriminaldienst des Polizeireviers Leipzig-Südost nahm seine Ermittlungen auf.

Blasrohre sichergestellt

Offenbar mit Erfolg. Nach intensiven Ermittlungen sei ein Tatverdächtiger bekannt gemacht werden, berichtete die Polizeidirektion am Donnerstag. In der Wohnung des 20-Jährigen seien zwei Blasrohrpfeile und zwei Blasrohre entdeckt worden.

„Weiterhin wurden eine Zwille zum Abschießen von Stahlkugeln und ein Gürtelmesser, welches in Deutschland nicht erlaubt ist, sichergestellt“, erklärten die Beamten.

Weitere Straftat vermutet

Die Gegenstände könnten einer weiteren Straftat vom 4. August zugeordnet werden. An dem Tag sei mit einem Metallstift die Karosserie eines parkenden Wagens beschädigt worden, hieß es.

Der 20-Jährige soll sich nun neben gefährlicher Körperverletzung auch wegen Sachbeschädigung verantworten. Warum der Mann auf den Rentner und das Auto geschossen haben soll, blieb jedoch offen.

