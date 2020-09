Leipzig

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sind am späten Samstagabend im Bereich der Angerbrücke zwei Menschen verletzt worden. Zeugen hätten berichtet, dass dabei auch eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen sei, teilte die Leipziger Polizei am Sonntag mit. Wie sich später herausstellte, habe es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-Jähriger, der mit mehreren Personen gegen 21.20 Uhr an der Angerbrücke unterwegs war, von zwei Unbekannten unvermittelt angegriffen worden. Einer seiner Begleiter, ein 21-Jähriger, gab daraufhin aus einer Schreckschusswaffe, die er legal mit sich führte, einen Schuss in die Luft ab, um die Angreifer zu vertreiben. Sie flohen, kehrten später aber mit Unterstützung zurück und griffen den Schützen sowie einen weiteren 21-Jährigen aus der Gruppe an. Dabei entwendeten sie zwei Handys und die Pistole. Die beiden 21-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Raubes.

Von CN