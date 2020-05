Leipzig

Im Leipziger Nordosten ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Schwangeren gekommen. Wie ein Polizeisprecher LVZ.de gegenüber bestätigte, war eine 29-jährige Autofahrerin zunächst stadteinwärts auf der Portitzer Straße unterwegs, als sie beim Linksabbiegen in die Debyestraße in den Gegenverkehr kam.

Dort kollidierte ihr Wagen mit einem anderen Auto. Der 31-jährige Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Frau erwartet zurzeit ein Kind. Außerdem war eines der Autos bei dem Unfall gegen eine Fußgängerampel gedrückt und ein Straßenschild umgeknickt worden.

