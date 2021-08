Leipzig

Am Donnerstagmorgen kam es in Leipzig-Wahren zu einem Verkehrsunfall auf der Neuen Halleschen Straße in Höhe der Pittlerstraße. Gegen 8.30 Uhr krachte ein Pkw in einen massiven Pfosten. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer des Unfallwagens eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Auf der B6 kommt es zu umfangreichen Absperrungen und Verkehrsbehinderungen mit Stau. Auf der Neuen Halleschen Straße regelt die Polizei stadteinwärts den Verkehr. Die Gegenrichtung ist auf einen Fahrstreifen verengt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von LVZ/lg