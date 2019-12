Leipzig

In der Nacht zu Sonntag ist am Leipziger Hauptbahnhof ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Der Mann war um kurz vor 1 Uhr bei rot über die Ampel gegangen, um die mehrspurige Straße zu überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Auf Höhe der Westhalle kam es zum Unfall, bei dem der Mann schwer verletzt wurde. Weil er nicht ansprechbar war und keine Papiere bei sich trug, konnte die Identität des Unfallopfers zunächst nicht ermittelt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erst in der Nacht zu Samstag kam es zu einem ähnlichen Unfall an gleicher Stelle: Ein Mann war von einer Straßenbahn erfasst worden, nachdem wer über die Gleise getorkelt war.

Von RND/iro