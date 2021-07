Leipzig

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag gegen 13.10 Uhr auf der Seifertshainer Straße im Leipziger Ortsteil Holzhausen. Ein 80-jähriger Motorradfahrer übersteuerte in einer Rechtskurve, verlor die Kontrolle über seine Suzuki und geriet in den Gegenverkehr. Der 75-jährige Fahrer eines Hyundais konnte nicht ausweichen. Motorrad und Auto kollidierten. Dabei wurde der betagte Kradfahrer schwerst verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Leipziger Trauma-Zentrum geflogen werden. Der 75-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Die Unfallermittlung läuft.

Von LVZ