Leipzig

Ein 18-Jähriger hat am Mittwoch einem 23-Jährigen vor einer Sparkasse in Leipzig-Grünau aufgelauert und ihn attackiert. Laut Polizei drückte der Verdächtige sein Opfer gegen 14 Uhr in der Plovdiver Straße in eine Ecke und schlug es, bis der junge Mann zu Boden ging. Der 18-Jährige trat außerdem auf ihn ein und forderte von ihm Bargeld.

Ein Zeuge sprach den 18-Jährigen an, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Eine weitere Passantin rief die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, halfen dem Täter zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, gelang den Dreien jedoch nur kurz die Flucht. Beamte stellten die Gruppe wenig später. Bei der Festnahme leistete der Verdächtige Widerstand.

Währenddessen wurden die Verletzungen des 23-Jährigen vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Von almu