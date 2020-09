Schwerer Unfall in Dölzig – Frau in Auto eingeklemmt

Leipzig

Auf der Merseburger Straße in Dölzig hat es am Morgen einen schweren Auffahrunfall gegeben. Zwei Autos stießen nach Polizeiangaben gegen 9.15 Uhr an der Kreuzung zur Frankenheimer Straße zusammen. Nach Informationen eines LVZ-Reporters vor Ort gab es drei Verletzte. Eine 25-jährige Frau sei eingeklemmt und schwerer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die wichtige Verbindungsstraße von Leipzig in Richtung A9 wurde voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizei am Vormittag noch an.

Die Merseburger Straße wurde voll gesperrt. Quelle: Michael Strohmeyer

Von nöß