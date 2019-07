Leipzig

Eine 51-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen einen schweren Unfall in Leipzig verursacht. Die Fahrerin wollte gegen 7 Uhr von der Rippachtal- in die Albersdorfer Straße abbiegen, als sie die Vorfahrt eines anderen Autos missachtete. Beide Wagen krachten zusammen. Dabei kippte das Auto der Unfallverursacherin auf die linke Seite um, teilte die Polizei mit. Beide Fahrerinnen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Von ebu