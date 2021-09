Leipzig

Eine 19-Jährige war am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Leipzig-Meusdorf stadtauswärts mit ihrem Auto unterwegs, also sie in einen Kreisverkehr auf Höhe der Leinestraße einfuhr. Nach Angaben der Polizei übersah sie dabei einen 58-jährigen Rennradfahrer. Das Auto und das Fahrrad kollidierten. Dabei wurde der 58-Jährige schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Von RND