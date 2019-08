Leipzig

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Leipziger Hauptbahnhof ist in der Nacht zum Sonntag ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde mit blutenden Wunden an Kopf und Hals in ein Krankenhaus gebracht, sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer gegenüber der LVZ. Zudem sei e...