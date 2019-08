Leipzig

Sechs Personen sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags bei einem Wohnungsbrand in Leipzig-Grünau leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hielten sie sich alle in einer Wohnung im zehnten Stock auf, als dort das Feuer ausbrach. Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Ludwigsburger Straße mussten das Haus verlassen. Sie konnten aber wenige Stunden später wieder zurückkehren, als der Brand gelöscht war.

Zeugen beobachteten wie ein junger Mann und zwei junge Frauen über ein Gerüst in der zehnten Etage nach unten kletterten. Der junge Mann, der nur eine Hose trug, habe dann versucht, sich vom Haus zu entfernen. Ein Zeuge hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Laut Polizei stand der 19-Jährige im Zuge der Zeugenbefragungen immer wieder im Mittelpunkt. Er wurde vorläufig festgenommen. Außer dem 19-Jährigen waren weitere sechs Frauen zwischen 14 und 22 Jahren in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. Sie wurden durch den Brandgeruch wach und verließen entweder über das Treppenhaus oder das Gerüst das Haus.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grünau sowie die Berufsfeuerwehr der Wachen Südwest und West löschten den Brand. Die Wohnung, in der das Feuer gegen 4.45 Uhr ausgebrochen war, sei zunächst nicht mehr bewohnbar, so die Sprecherin. Der Rauch stieg bereits ins Treppenhaus. Insgesamt mussten 38 Personen in Sicherheit gebracht werden. Auch das Nachbarhaus wurde vorsorglich evakuiert.

Die jungen Frauen, der 19-Jährige sowie eine Hausbewohnerin kamen wegen des Verdachts der Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Brandort konnte in einem Zimmer lokalisiert werden. Als Brandursache kommt der Umgang mit einer offenen Flamme oder nachglimmenden Stoffen in Betracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Von LVZ