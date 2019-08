Leipzig

Zwei schwere Unfälle haben sich am Montagabend auf der Bundesstraße 2 im Südwesten Leipzigs ereignet. Beim ersten wurde in der Ortslage Zwenkau gegen 18.40 Uhr eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt. An der Kreuzung B2 und S71 wollte eine 51-jährige Autofahrerin von der B2 aus Richtung Gera kommend nach links in die Bornaer Straße abbiegen. Dabei übersah sie ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug.

Es kam zu einem Zusammenstoß auf der Kreuzung. Die 51-jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch die Fahrerin und Beifahrerin des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von 14.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich nur wenige Minuten später, ebenfalls auf der B2: In der Ortslage Rüssen-Kleinstorkwitz kollidierten gegen 18.50 Uhr drei Autos und erlitten einen Totalschaden. Laut Polizei hatte ein 34-Jähriger auf der B2 in Richtung Leipzig ein Auto überholen wollen, das am Straßenrand stand, um einem entgegenkommenden Einsatzfahrzeug der Polizei Platz zu machen. Gleichzeitig überholte der Streifenwagen mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht einen vor ihm befindlichen Wagen. Beide Autos stießen zusammen wobei der Wagen des 34-Jährigen auch gegen das am Straßenrand stehende Auto schleuderte.

Unfallbeteiligter besitzt keinen Führerschein

Drei Personen wurden verletzt. Darunter habe sich nach ersten Erkenntnissen auch eine schwangere Frau befunden, die ins Krankenhaus gebracht wurde, so eine Sprecherin am Montagabend. Bei weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 34-jährige Unfallbeteiligte keinen Führerschein besitzt. Das Auto, mit dem er unterwegs war, stand außerdem zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Von CN