Leipzig

Bei einem Unfall im Leipziger Norden sind am Samstagmorgen sechs Personen verletzt worden. Auf der Georg-Schumann-Straße Ecke Breitenfelder Straße in Gohlis krachten zwei Autos zusammen. Mehrere Personen waren in einem Auto eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Von RND/LVZ