Leipzig

Ein sechs Jahre alter Junge ist am Donnerstag gegen 15.30 Uhr von einem Auto in Plagwitz angefahren und schwer verletzt worden. Eine 44-jährige Skoda-Fahrerin habe das über die Straße rennende Kind beim Linksabbiegen auf die Naumburger Straße erfasst, teilte die Polizei Leipzig am Freitag mit. Zeugen hätten den Rettungsdienst gerufen und Erste Hilfe geleistet. Den Angaben zufolge musste der Junge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen die Fahrerin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von liko