Sechsjähriges Mädchen bei Unfall in Leipzig schwer verletzt

Eine sechsjährige Fahrradfahrerin ist am Sonntag in Leipzig-Marienbrunn bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19 Uhr in der Arno-Nitzsche-Straße an der Ecke An der Tabaksmühle zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Demnach fuhr ein 31-Jähriger stadteinwärts, als er an einer Kreuzung ordnungswidrig nach links auf die Zwickauer Straße abbiegen wollte und das Kind mit seinem Fahrzeug erfasste. Das Mädchen stürzte und verletzte sich schwer. Es musste mit einem Beinbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Sechsjährige war zum Zeitpunkt des Unfalls mit ihren Eltern unterwegs. Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

