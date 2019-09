Leipzig

Gegen 23.20 Uhr am Mittwochabend ist in Leipzig-Plagwitz ein Ford Fiesta in Flammen aufgegangen. Der Wagen einer Security-Firma war in einem Hinterhof an der Weißenfelser Straße abgestellt und brannte komplett aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.

Zur Galerie Autobrand in Leipzig-Plagwitz: In der Weißenfelser Straße ging ein Ford Fiesta in Flammen auf.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Durch den Rauch schlug in dem Gewerbehof, wo das Auto unter einem Glasdach stand, auch die Gefahrenmeldeanlage Alarm. Die Polizei stellte den Wagen für weitere Untersuchungen sicher. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Von nöß