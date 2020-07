Leipzig

Auf den Tag genau vor zehn Monaten verschwand die damals 23-jährige Yolanda Klug aus Leipzig spurlos. Seit September 2019 laufen die Suchmaßnahmen nach der Studentin auf Hochtouren – doch neue Erkenntnisse gibt es bis heute nicht. Wie Vanessa Fink, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig, auf LVZ-Anfrage sagte, dauern die Ermittlungen an. Es gebe bislang jedoch keine neuen Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yolanda.

Yolanda war zuletzt am 25. September in Leipzig gesehen worden. Sie wollte von ihrer WG in der Körnerstraße zu Ikea in Günthersdorf fahren. Dann verschwand sie, ihre Spur verlor sich am Südplatz. In der Umgebung des Möbelhauses hatte daraufhin ein Großaufgebot der Polizei unter anderem mit Spürhunden nach der Studentin gefahndet. Zudem hatten Taucher in einem nahegelegenen Weiher sowie im Elster-Saale-Kanal bei Halle gesucht. Ein Verbrechen kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Die Leipziger Polizei sucht nach Yolanda aus Leipzig. Quelle: Polizei Leipzig/privat

Hinweise zum Verschwinden und zum möglichen Aufenthaltsort von Yolanda nimmt nach wie vor das Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 9663 4224 entgegen.

