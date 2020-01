Leipzig

Unbekannte Täter haben Samstagnacht im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz einen Zigarettenautomaten gesprengt, um an dessen Inhalt zu kommen. Nach Angaben der Polizei verwendeten sie dafür vermutlich Pyrotechnik. Jedoch blieb ihr Versuch erfolglos, sie konnten keine Tabakwaren aus dem Automaten entnehmen. Am nächsten Morgen entdeckte die Mitarbeiterin einer Bäckerei den beschädigten Automaten und informierte die Polizei. Ein Anwohner sagte aus, zwischen ein und zwei Uhr in der Nacht einen lauten Knall gehört zu haben. Die Polizei konnte noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens machen.

Am Montagmorgen hatte es einen ähnlichen Vorfall in Leipzig-Lützschena gegeben. Dort hatten noch unbekannte Personen einen Fahrkartenautomat an einem S-Bahnhofdurch eine Sprengung zerstört und die Geldkassette gestohlen. Der Schaden soll sich auf 30.000 Euro belaufen.

Von ps