Leipzig

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer vermissten Seniorin um Mithilfe: Wie die Beamten mitteilten, wurde Edith Albrecht zuletzt am vergangenen Montag beim Geldabheben in der Sparkassen-Filiale in der Karl-Liebknecht-Straße 153-155 gesehen. Ihre Wohnung in der Kohrender Straße 11 habe sie bereits im Zeitraum zwischen dem 23. Juli und dem 27. Juli verlassen.

Vermisste leidet unter Demenz

An der Sparkasse verliert sich die Spur der 87-Jährigen, die zwar noch gut zu Fuß unterwegs sei, jedoch unter fortgeschrittener Demenz leide. Sie sei deshalb weder örtlich noch zeitlich orientiert und irrt laut Polizei möglicherweise ziellos umher. Die Vermisste wird als 1,60 Meter groß, schlank und von hagerer Gestalt beschrieben. Sie trägt eine Brille, eine schwarze Lederumhängetasche und einen goldenen Ehering. Ihre dunkelgrauen Haare seien kurz, glatt und meist fettig. Frau Albrecht sei eine Einzelgängerin, in der Vergangenheit häufig wandern und unter anderem zu Ausflügen in Freyburg an der Unstrut und in Bad Sulza gewesen. Außerdem habe sie eine Leidenschaft für botanische Gärten und Orchideen.

Anzeige

Wer Frau Albrecht gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich dringend beim Polizeirevier Leipzig-Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/30300 zu melden.

Von anzi