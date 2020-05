Leipzig

Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstag in Paunsdorf von einem Trickbetrüger ausgeraubt worden. Der Mann stellte sich der Seniorin als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft vor, um in ihr Haus zu gelangen, wie die Polizei mitteilt. Nachdem er wieder gegangen war, bemerkte die 87-Jährige, dass ihr Schmuck und Bargeld fehlt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zunächst nicht bekannt.

Von RND/mot