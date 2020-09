Leipzig

Nachdem im Sommer zwei Unbekannte eine 80-jährige Frau in ihrer Leipziger Wohnung überwältigt und gefesselt haben, befindet sich das Duo inzwischen in Haft.

Am 7. Juli klingelten nach Polizeiangaben eine Frau und ein Mann am späten Nachmittag bei der Seniorin an der Tür. Als diese öffnete, drängten die beiden Fremden sie in ihre Wohnung, fesselten sie und durchsuchten ihr Eigentum. Sie sperrten die 80-Jährige in ihrem eigenen Schlafzimmer ein und verließen anschließend mit diversen Wertgegenständen den Tatort unerkannt. Ein Familienangehöriger, der vorbeikam, entdeckte und befreite die Frau schließlich.

Nach ersten Ermittlungen wurde am 14. Juli die Frau wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Auch der Mann habe am Dienstag gefasst werden können, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

