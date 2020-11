Seniorin wird bei Unfall nahe Leipzig schwer verletzt 

Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall südlich von Leipzig sind am Montagabend zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 65-jährige Fahrerin mit einer 85 Jahre alten Beifahrerin gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 2 in Richtung Markkleeberg unterwegs, als sie nach dem Kreuz Leipzig nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Auto landete auf dem Grünstreifen und touchierte die Leitplanke, bevor es an einem Baum zum Stehen kam. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro, wobei die Schäden an der Leitplanke und dem Baum noch nicht beziffert werden konnten.

Während die Fahrerin mit leichten Verletzungen verblieb, musste die 85-Jährige schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die 65-Jährige hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall zu verantworten.

