Leipzig

Nach nur wenigen Monaten in Freiheit sitzt ein 24-Jähriger wieder hinter Gittern. Der Intensivtäter hatte am Montag gegen 12.45 Uhr versucht, ein Fahrrad zu stehlen und wurde auf der Flucht von mehreren Zeugen sowie der Polizei gestellt. Wie die Beamten mitteilten, wollte der Mann in der Chopinstraße im Zentrum-Ost den Rahmen eines 800 Euro teuren Fahrrads zersägen, um es zu entwenden.

Dabei wurde er allerdings von einem Zeugen überrascht und flüchtete mit einem Damenfahrrad, das er nach wenigen Metern in ein Gebüsch warf. Er setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort. Zusammen mit dem Besitzer des beschädigten Fahrrads und einem gemeinsamen Kumpel ergriff der Zeuge den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Täter erst im Januar aus Haft entlassen

Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der drogenabhängige Intensivtäter erst im Januar 2019 nach langjähriger Haftstrafe entlassen worden war. Gegen ihn wurde bereits ermittelt, da er mit einem gestohlenen Auto einen Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht und drei weitere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der 24-Jährige floh damals vom Unfallort.

Die Beamten stellten bei der Durchsuchung mehrere Schlüsselbunde sicher, die einem Kellereinbruch sowie einem Einbruch in eine Arztpraxis zugeordnet werden konnten. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Von fbu